В Дерби автомобиль сбил нескольких пешеходов

В центре британского города Дерби автомобиль наехал на нескольких пешеходов. Инцидент произошёл на улице Фрайар-Гейт. В аварии участвовал чёрный автомобиль Suzuki Swift.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, несколько человек получили травмы. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

Вскоре после происшествия сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль, предположительно причастный к наезду. За рулём находился мужчина в возрасте около 30 лет. Водитель был задержан и в настоящее время находится под стражей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент официальные органы не раскрывают дополнительную информацию о пострадавших и возможных мотивах водителя. На месте работали оперативные службы, которые проводят осмотр и собирают доказательства.