В Иркутской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

В Иркутской области женщина на Mazda съехала в кювет и перевернулась: пострадали водитель и пассажирка

В Аларском районе Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два человека. Авария случилась на 1713-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик.

Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda Axela не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части, после чего машина опрокинулась. Удар пришёлся на крышу и боковую часть автомобиля.

В результате происшествия водитель и её 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Обе женщины были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, информация о характере повреждений уточняется.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.