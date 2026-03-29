В Иркутской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

В Аларском районе Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два человека. Авария случилась на 1713-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик.
Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda Axela не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части, после чего машина опрокинулась. Удар пришёлся на крышу и боковую часть автомобиля.
В результате происшествия водитель и её 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Обе женщины были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, информация о характере повреждений уточняется.
По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.