В ДТП в Челябинской области погиб водитель микроавтобуса, пострадали три пассажира

В Саткинском муниципальном округе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 1712-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 49-летний водитель микроавтобуса Ford Transit при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где данный манёвр разрешён, и столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области, в результате столкновения водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: 18-летняя девушка, а также двое мужчин. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка Республики Башкортостан в город Златоуст. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.