Нижегородец продал машину в Москве и перевёл мошенникам почти 3 млн рублей

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина поддался на звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области, звонившие убедили его, что с его банковским счётом происходят подозрительные операции. И чтобы их отменить мужчине необходимо срочно поехать продать авто в Москве.

По указанию аферистов потерпевший отправился в Москву на собственном автомобиле, продал машину неизвестному лицу, а вырученные 2 миллиона 800 тысяч рублей передал незнакомой женщине, которую ему назвали лжесиловики. После этого мужчина вернулся домой на поезде и только тогда понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства преступления. Правоохранители отмечают, что мошенники продолжают использовать схему с «безопасным счётом» и звонками от имени государственных структур.