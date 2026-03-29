В Петербурге задержали водителя BMW, устроившего ночной дрифт

В Петербурге полиция задержала дрифтера на BMW, устроившего ночные гонки на перекрёстке

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, устроившего опасный дрифт на перекрёстке улиц Пятилеток и Джона Рида. Видео с опасными манёврами появилось в интернете. Инцидент не остался без внимания правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, руководство Управления Госавтоинспекции совместно с ОСБ ДПС оперативно отреагировало на жалобы граждан, чей ночной покой был нарушен. В тот же день сотрудники провели розыскные мероприятия и остановили автомобиль.

За рулём оказался 22-летний молодой человек, который совсем недавно приобрёл этот автомобиль. Водитель уже привлечён к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.

Его автомобиль задержан и ожидает экспертизы VIN-номера. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 267.1 УК РФ за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.