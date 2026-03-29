В России взлетели цены на автомобильные номера с серией «СВО»

В России стремительно растёт популярность автомобильных номеров с серией «СВО», а вместе с ней — и цены. Россияне готовы платить сотни тысяч рублей за символичную аббревиатуру. Особый ажиотаж продавцы заметили в конце прошлого года, и в первом квартале 2026-го тенденция сохранилась.

Как сообщает Baza, сами продавцы объясняют, что ажиотаж подогревается редкостью серии и возможным ограниченным тиражом. Из-за этого спрос продолжает расти, а вместе с ним и цены.

Чаще всего такие номера покупают женщины в подарок своим возлюбленным. Другим клиентам важна символичность букв, а иногда покупателю просто хочется выделиться. Стоимость зависит от региона и комбинации цифр. Самые дорогие — «зеркальные» (121, 343) и полностью одинаковые (111, 777). Цена на них достигает 300 тысяч рублей, хотя год назад их можно было купить за 50-80 тысяч.

Чуть дешевле обойдутся «красивые», но с разными цифрами — от 40 до 100 тысяч рублей, хотя год назад — 15-20 тысяч. Традиционно дороже всего стоят номера с московским регионом (77, 97, 177, 197, 777, 977). В прошлом году их можно было найти за 500-700 тысяч рублей, а в 2026-м за подобные комбинации просят от 1 миллиона рублей.