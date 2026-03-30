Водитель Toyota собрал «паровозик» из семи авто в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске вечером 29 марта произошло массовое ДТП, которое местные водители запомнят надолго — на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Ватутина столкнулись сразу семь автомобилей. Такое количество машин в одном «паровозике» случается нечасто, но в этот раз обстоятельства сложились именно так.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54». По предварительным данным, водитель минивэна Toyota врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора седан и универсал. Те, в свою очередь, по инерции продолжили движение и задели ещё четыре автомобиля, ожидавших зелёного света. В итоге в аварии оказались задействованы семь машин — своеобразный рекорд для этого перекрёстка.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, что именно заставило водителя минивэна не заметить выстроившуюся очередь из машин. Возможно, дело в отвлечении внимания или несоблюдении дистанции — но в любом случае «паровозик» из семи автомобилей стал ярким событием для вечернего Новосибирска.