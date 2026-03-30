Жительница Нижнекамска заплатила 3,2 млн рублей за несуществующую машину

Женщина решила приобрести в Интернете автомобиль — доставить машину обещали прямиком из Европы. Сначала с неё взяли 900 тысяч за оформление необходимых документов и 2,3 млн за саму легковушку, а потом потребовали ещё 3,7 млн за выпуск авто с таможни. Тогда потерпевшая поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

Женщина решила купить иномарку через объявление в мессенджере. Она нашла предложение о продаже авто из Европы, связалась с «менеджером».

Как рассказал республиканский канал «Татар-Информ», женщина не была настолько наивна, чтобы попасться на схему мошенников. Она проверила компанию в интернете — та якобы существовала. К тому же стороны заключили договор — официальность добавила уверенности, и покупательница перевела 900 тысяч рублей за таможенный платёж и ещё 2,3 миллиона за сам автомобиль. Всего — 3,2 млн. Последние 3,7 млн отправить мошенникам она, к счастью, не успела — пошла в полицию.

В МВД по Татарстану в очередной раз призвали быть осторожными во время покупкок в Интернете: проверять репутацию продавцов и никогда не переводить деньги на неизвестные номера. К сожалению, эта история — очередное подтверждение того, что «сказочные цены» и требования предоплаты частями почти всегда ведут к потере денег.