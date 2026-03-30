Волгоградец «купил» в Интернете машину мечты, но её так и не доставили

Доверчивый житель Волгоградской области отдал 770 тысяч за несуществующую Kia Ceed, который увидел в мессенджере. Слишком низкая цена и требование оплаты частями на разные счета не насторожили 60-летнего покупателя.

Историей наивной веры в «халяву» поделилось издание «Блокнот-Волгоград». В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 60-летний мужчина решил приобрести автомобиль Kia Ceed по объявлению, которое нашёл даже не на сайте, а в одном из мессенджеров. Цена оказалась настолько заманчивой, что покупатель не смог устоять. Он связался с «продавцом» и двумя транзакциями перевёл на продиктованные счета более 770 тысяч рублей.

Когда все сроки доставки вышли, а продавец перестал выходить на связь, мужчина понял: машины не будет, а его доверчивость обошлась в круглую сумму. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказал историю воронежца, который вместо долгожданной машины получил огромные кредитные обязательства — мужчина кликнул на объявление о продаже авто и остался с долгом в 1,5 млн рублей.