Отцу светит уголовный срок за покупку питбайка 15-летнему сыну

Мужчина подарил сыну 120 тысяч рублей на покупку мотоцикла, и 15-летний подросток приобрел через Интернет питбайк KAYO K1 — технику, не предназначенную для дорог общего пользования. Наплевав на запреты, юноша катался по городу и даже успел побывать в ДТП.

Поучительной историей о том, какие последствия могут наступить из-за покупки несовершеннолетнему пацану питбайка, поделился портал «Зебра-ТВ». Она случилась во Владимирской области в середине мая прошлого года. На улице Совхозной в Камешково двухколесный транспорт под управлением подростка столкнулся с ВАЗ-2114. Юноша получил травмы средней тяжести. Однако даже после этого инцидента — причем с ведома отца — юный гонщик продолжал кататься все лето, пока в сентябре его не остановили сотрудники ГИБДД.

Теперь родителю инкриминируют часть 1 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, заведомо опасные для жизни. Питбайк изъят, мужчина вину признал. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

В Следственном комитете напоминают: покупка техники несовершеннолетнему без обучения, «прав» и экипировки — это не проявление любви и заботы о желаниях чада, а прямая угроза жизни самого подростка и окружающих. И потакание детским прихотям может обернуться для родителей не только испорченным имуществом, но и уголовной ответственностью.