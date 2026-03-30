Отцу светит уголовный срок за покупку питбайка 15-летнему сыну

Поучительной историей о том, какие последствия могут наступить из-за покупки несовершеннолетнему пацану питбайка, поделился портал «Зебра-ТВ». Она случилась во Владимирской области в середине мая прошлого года. На улице Совхозной в Камешково двухколесный транспорт под управлением подростка столкнулся с ВАЗ-2114. Юноша получил травмы средней тяжести. Однако даже после этого инцидента — причем с ведома отца — юный гонщик продолжал кататься все лето, пока в сентябре его не остановили сотрудники ГИБДД.
Теперь родителю инкриминируют часть 1 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, заведомо опасные для жизни. Питбайк изъят, мужчина вину признал. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
В Следственном комитете напоминают: покупка техники несовершеннолетнему без обучения, «прав» и экипировки — это не проявление любви и заботы о желаниях чада, а прямая угроза жизни самого подростка и окружающих. И потакание детским прихотям может обернуться для родителей не только испорченным имуществом, но и уголовной ответственностью.