Молодой миллиардер на BMW устроил ДТП с тремя погибшими в Новосибирске

В Новосибирске состоялось судебное заседание по резонансному делу: в ночь на 27 марта в центре города произошло смертельное ДТП. На перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя 19-летний водитель BMW X6 выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris, в котором находились пять человек.

Как сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на очевидцев, перед столкновением BMW устроил гонку с белым Mercedes-Benz, который также двигался по Красному проспекту. На злополучном перекрестке водитель «Мерса» оказался благоразумнее: он не поехал на запрещающий сигнал, а вот Никита Заставнюк решил рискнуть.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его машина проскакивает перекрёсток на красный свет, а Hyundai Solaris, который ехал по улице Гоголя на зеленый, просто не успел среагировать. Удар был такой силы, что «корейца» выбросило на тротуар. Пассажир на переднем сиденье Hyundai погиб мгновенно, ещё один — на месте аварии, а сам водитель скончался позже в больнице. Двое других седоков были госпитализированы с травмами.

Никита Заставнюк — не простой студент. Незадолго до трагедии он получил в наследство от отца крупный агрохолдинг «ПК Геркулес» (его выручка в 2024 году превысила 3 млрд рублей). Парень учился на первом курсе НГТУ на факультете экономики и управления, но имел замечания за пропуски занятий. На суде его мать Наталья Чёрная объяснила поведение сына стрессом после смерти отца, который болел раком. «Никита был очень сильно привязан к нему, они были друзьями. Он получил сильный стресс, у него были депрессивные моменты», — говорила она. Сама Чёрная, кстати, является соучредителем и гендиректором одного из предприятий группы «Геркулес».

На заседании Заставнюк признал вину, принёс извинения родственникам погибших и попросил не отправлять его в СИЗО, ссылаясь на то, что загранпаспорт уже у следователя и никуда он не денется. «Мама одна. Хочу видеть её», — добавил студент. Суд, однако, заключил парня под стражу, где он находится до сих пор. Адвокат Евгений Мякиньков сообщил, что семья уже выплатила потерпевшим более 25 млн рублей компенсации морального вреда.