Мужчина прокатил друга на крыше своего Suzuki, и тот разбился насмерть

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморья, водителя задержали. Им оказался приятель погибшего. Суд, учитывая позицию прокурора, отправил его под стражу на два месяца. Мера пресечения выбрана в виде заключения в СИЗО.
Против водителя возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причём виновный не имел права управления транспортным средством и к тому же скрылся с места ДТП. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Вот так безрассудная попытка получить острые ощущения обернулась гибелью одного и перспективой долгого заключения для другого.
