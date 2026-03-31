Водитель Renault на высокой скорости влетел в толпу детей на «зебре»

Камера наблюдения на перекрёстке улиц Карбышева и 87-й Гвардейской в Волжском зафиксировала сцену, от которой у любого нормального человека холодеет внутри. Группа школьников обычным шагом пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на них на огромной скорости несётся Renault Fluence. Водитель в последний миг успевает затормозить — одна из девочек буквально отскакивает в сторону, но автомобиль всё равно её задевает. После удара ребёнок поднимается с асфальта и самостоятельно уходит на тротуар.

За рулём иномарки, как пишет со ссылкой на МВД «Блокнот-Волжский», находился 38-летний мужчина. Травмированную 11-летнюю школьницу, которую задел автомобиль, доставили в больницу. В пресс-службе областного здравоохранения состояние девочки комментировать не стали — видимо, пока не до конца понятно, насколько серьёзно она пострадала.

Дальнейшие действия водителя тоже попали на видео. Он включил аварийную сигнализацию, вышел из машины и направился к группе подростков. Какое-то время он стоял с ними — вероятно, выяснял, что произошло, и убеждался, что больше никто не пострадал. Затем мужчина спокойно вернулся в салон. Судя по его поведению, он не скрывался и особо не паниковал. Хотя мог бы: ещё секунда — и на его совести была бы целая толпа детей.

Правоохранительные органы сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП. Особое внимание — к скорости автомобиля и к тому, почему водитель не заметил группу школьников на «зебре». Ведь дети шли обычным шагом, а не выскакивали на дорогу. Если бы не чудо и не резкое торможение, видео с камеры наблюдения сегодня показывали бы по всем каналам как очередную трагедию. А так — просто очередное «повезло». Хотя девочке, которую задело, наверняка сейчас не до философских выводов.