Мужчине продали «Мерседес», находившийся в розыске: он запросил 36 млн рублей

В 2021 году житель Брянска сделал, казалось бы, обычную покупку: приобрёл в крупном автосалоне Mercedes-Benz за 3,73 млн рублей. Ничто не предвещало проблем, пока не выяснилось: автомобиль числится в розыске. Однако для владельца это стало не просто неприятным сюрпризом, а поводом для битвы за огромные деньги, которая тянулась годами и дошла до апелляции.

Покупатель потребовал расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги с учётом рыночной стоимости — сумма выросла до 8,2 млн. Автосалон добровольно перечислил ему 5,3 млн, но брянец решил пойти дальше. Вооружившись Законом «О защите прав потребителей», он запросил неустойку более 36 млн рублей, добавил разницу в цене (270 тыс.), моральный вред (1 млн) и штраф в 50% от присуждённого. Правда, параллельно уже сам дилер подал встречный иск: машина всё ещё находится у покупателя — так пусть её вернёт.

Как рассказал канал «Брянск Новости», суд первой инстанции встал на сторону покупателя: взыскал 1,5 млн неустойки, 270 тыс. разницы, 30 тыс. морального вреда и 900 тыс. штрафа, а также обязал покупателя вернуть автомобиль продавцу. Казалось, брянца ждёт солидный куш. Но салон пошёл в апелляцию, заявив: на момент сделки машина не числилась ни в розыске, ни под арестом, а значит, недобросовестности продавца нет.

Брянский областной суд согласился. Апелляция отменила все дополнительные взыскания — неустойку, штраф и моральный вред. В силе осталось только расторжение договора, обязанность вернуть автомобиль и доплата разницы в цене. В итоге покупатель не получил многомиллионных компенсаций, зато лишился машины, которую уже считал своей.

История наглядно показывает: даже если автосалон продал автомобиль, оказавшийся в розыске, это ещё не гарантирует покупателю баснословных выплат. Главное — когда и при каких обстоятельствах машина попала в «чёрный список». В этом случае удача оказалась на стороне продавца. А брянцу осталось лишь сожалеть, что радость от приобретения премиального авто обернулась многолетней тяжбой.