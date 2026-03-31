В ДТП под Вологдой погибла пассажирка, трое детей в автокреслах выжили

Трагедия произошла 31 марта около полудня на 81-м километре трассы Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. По предварительным данным, 64-летний водитель иномарки не справился с управлением: сначала он выехал на правую обочину, затем — на встречную полосу, после чего автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель иномарки, в которой находились пострадавшие и погибшая, выехал на встречку

Как рассказывает портал «ВЕСТИ35», в результате ДТП с перевертышем пассажирка 1987 года рождения погибла на месте. Водитель и трое детей — девочки 2019 и 2024 года рождения и мальчик 2022 года рождения — госпитализированы. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, дети находились в удерживающих устройствах и были пристёгнуты. В отличие от погибшей женщины, которая, судя по всему, ремнём безопасности не пользовалась.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Информации, в каком родстве находятся все участники аварии, нет.

