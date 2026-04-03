16-летняя самокатчица сбила женщину и бросила ее умирать: девушке грозит колония

В городе Волжский Волгоградской области в суд направлено уголовное дело против 16-летней местной жительницы, которая в августе прошлого года на арендованном электросамокате сбила 46-летнюю женщину и скрылась. Девушка, которая только начинала взрослую жизнь, сама разрушила её столь нелепым и жестоким образом.

По версии следствия, подросток гнала по тротуарам со скоростью не менее 25 км/ч. В какой-то момент отвлеклась от управления и не заметила идущую впереди женщину. Ни сбавить скорость, ни остановиться она не попыталась.

Удар был чудовищной силы. Пешеход упала лицом на асфальт и получила черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, костей лицевого скелета и височной кости — всё это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. А что же виновница? Она даже не попыталась помочь. Просто уехала, бросив истекающую кровью женщину на асфальте. Пострадавшая долгое время проходила лечение и реабилитацию.

Как сообщил портал «Блокнот-Волгоград», теперь 16-летней девчонке, которая, возможно, мечтала о выпускном, поступлении в вуз и первой любви, грозит реальный срок — до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 268 УК РФ. Свою вину она признала полностью. Но от этого не легче ни пострадавшей женщине, ни самой девушке, чья жизнь теперь вряд ли сложится так, как она планировала.

Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение, дело направлено мировому судье. Одна секунда невнимательности — и судьба человека сломана навсегда.