Влюблённые студенты разбились на LADA Granta под Челябинском

В Челябинской области произошло ДТП, которое напоминает о том, как импульсивна и безрассудна бывает юная любовь. 2 апреля 17-летний студент, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль LADA Granta. Вместе с ним в машине находилась его возлюбленная — 18-летняя студентка. Молодые люди, видимо, решили покататься, не думая о последствиях. На 17-м километре дороги Сатка — Бакал — М-5 «Урал» парень не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии девушка получила травмы различной степени тяжести и с места аварии была срочно эвакуирована в больницу. Её парень, к счастью, отделался менее серьёзными повреждениями — он находится на амбулаторном лечении. Сотрудники Госавтоинспекции Саткинского района устанавливают все обстоятельства происшествия. На юного водителя уже составлены три административных протокола. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности его родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына и за передачу ему транспортного средства.

Эта история, рассказанная челябинским агентством новостей «Доступ 1» — грустное напоминание о том, что молодость часто толкает на необдуманные поступки. Желание провести время вместе, ветер в волосах и иллюзия безопасности обернулись больничной койкой для девушки и проблемами с законом для парня. Хорошо, что на этот раз обошлось без жертв. Но цена любви, которая не знает правил, могла оказаться куда выше. Теперь студентам предстоит лечить не только раны, но и последствия своей импульсивности — в виде штрафов, протоколов и, возможно, уголовной ответственности. А родителям — объяснять, почему ключи от машины оказались в руках у подростка, не имеющего «прав».