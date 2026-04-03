В массовой аварии в Новосибирске пострадали и машины, и пешеходы

В Новосибирске утром 3 апреля произошло массовое ДТП на улице Военной. В районе остановки «Тополевая» столкнулись не менее четырёх автомобилей. Один из участников аварии, судя по всему, двигался с большой скоростью: после удара он пробил дорожное ограждение, вылетел на тротуар и снес двух пешеходов.

Автомобили «полечатся» на СТО, а люди — в больнице

Как сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на очевидца, пострадавшую женщину увезли на скорой помощи. Парня, который также оказался на тротуаре, после осмотра отпустили — его травмы, к счастью, не потребовали госпитализации.

Обстоятельства аварии уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что именно спровоцировало массовое столкновение и кто из водителей нарушил Правила.

Пока ясно одно: пешеходы, которые просто находились на остановке, оказались в эпицентре аварии по чьей-то вине — отбойники, отделяющие проезжую часть от пешеходной если и оберегают «двуногих», то только от желания перейти дорогу в неположенном месте. А вот удара «железного коня», выходит, и не держат.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в том же Новосибирске водитель Toyota собрал в ДТП «паровозик» из семи авто: минивэн влетел в две машины на светофоре, и по цепочке пострадали ещё четыре.