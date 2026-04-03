14-летний школьник устроил гонки с ДПС на маминой машине в Ачинске

В Ачинске сотрудники ДПС пресекли поездки сразу двоих несовершеннолетних водителей. Один случай поражает своей лихостью, другой — безалаберностью. 14-летний школьник не просто сел за руль маминого автомобиля, но и устроил настоящие гонки с патрульным экипажем.

Когда инспекторы подали сигнал об остановке, мальчишка попытался скрыться в гаражном кооперативе. Конечно, там его и поймали инспекторы. Задержанный объяснил: машина принадлежит матери, он ехал забрать её из гостей. Ключи, по его словам, всегда в свободном доступе, и мама разрешает ему садиться за руль.

Как пишет Главк ГАИ в официальном канале в Max, на родительницу составили протокол за передачу управления несовершеннолетнему — штраф 30 тысяч рублей. А материал за ненадлежащее воспитание отправлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Во втором случае 16-летний юноша, остановленный ночью, признался, что автомобиль приобрёл самостоятельно. На место вызвали законного представителя. На юного водителя составили протокол за езду без «прав», на родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Оба автомобиля отправлены на спецстоянку.

Мальчишки в Ачинске, видимо, все будущие «шумахеры». Но что делать, когда родители такое поощряют? Ведь передача управления несовершеннолетнему — это не только штраф, но и прямая угроза жизни ребёнка и окружающих. Хорошо, что в этих гонках никто не погиб. Но следующий раз может не простить. Будьте ответственны.