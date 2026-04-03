Женщина засудила за повреждение своего автомобиля интернет-провайдера

Жительница Улан-Удэ пересекала двор на улице Ключевская и, чтобы разъехаться со встречной машиной, прижалась к краю проезжей части. Там она заметила канализационный люк, который гордо возвышался над дорогой, словно памятник самому себе. Начала тормозить, но не успела — передний бампер с глухим стуком встретился с препятствием. К счастью, машина не провалилась колесом в колодец, но кузовной элемент потребовал реанимации.

Как передает с места событий сетевое издание «Байкал Дэйли», автомобилистка вызвала ГИБДД и сразу отметила: никакого знака, предупреждающего о торчащем из асфальта «сюрпризе», нет. А значит, виноват хозяин люка.

Выяснилось, что сооружение принадлежит интернет-провайдеру. Вот только представители компании платить компенсацию в 108 тысяч рублей отказались. Их аргумент был железобетонным: «Люк оборудовали в 80-х годах, раньше он никому не мешал. А то, что сейчас асфальт просел, а крышка выперла — это не наши проблемы».

В Октябрьском районном суде, однако, решили иначе. Именно владелец обязан следить за тем, чтобы дорожные рабочие привели полотно в норматив. По ГОСТу крышка люка не должна отклоняться от уровня покрытия более чем на 4 сантиметра, и отвечают за это, по правилам благоустройства, хозяева инженерных сетей.

В общем, суд встал на сторону автовладельца. Теперь провайдеру придётся раскошелиться. Решение пока не вступило в законную силу, но компании, видимо, уже стоит готовить деньги. А водителям — внимательнее смотреть под колёса. Потому что следующий люк может оказаться не только выше асфальта, но и без крышки. И тогда дело точно не ограничится поврежденным бампером.