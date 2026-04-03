Манипулятор с поднятой стрелой протаранил пешеходный мост на МКАД

На западе Москвы произошло ДТП, которое можно было бы назвать комичным, если бы не масштаб последствий. Сегодня, 3 апреля, на 47-м километре внутренней стороны МКАД водитель манипулятора двигался с поднятой стрелой и не заметил пешеходный мост.

Удар был такой силы, что повреждения получили 11 транспортных средств, находившихся поблизости. К счастью, пострадавших нет. Сам мост, судя по всему, устоял.

Как сообщает интернет-портал канала «Рен ТВ» со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы, движение на месте аварии уже восстановлено. Водителю манипулятора теперь предстоит объяснить инспекторам, почему он не опустил стрелу перед мостом. Видимо, решил проверить, насколько высоко она может задраться. Проверил. Убедился. Теперь будет расплачиваться — и, скорее всего, не только рублём.

Хорошо, что в этой истории никто не пострадал. А то могло бы закончиться не только разбитыми машинами, но и человеческими жертвами. Мост, кстати, тоже, наверное, теперь требует ремонта.

