В Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась устроить поджог на АЗС

Фрунзенский районный суд арестовал 62-летнюю пенсионерку, обвиняемую в попытке теракта на автозаправке. Вечером 1 апреля женщина подошла к территории АЗС на Софийской улице и бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону топливных колонок. Вспыхнуло мгновенно, но, к счастью, пламя быстро потушили, и пострадать никто не успел.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, обвиняемая настаивает на своей невиновности и возражает против меры пресечения. Тем не менее, её отправили под стражу до 1 июня.

По данным сетевого издания «47news», к поджогу пенсионерку склонили телефонные мошенники. Они «вели» женщину с февраля, убеждая, что она помогает государству — проверяет оперативность реагирования экстренных служб на возгорание.

Судя по видео с места происшествия, рядом с заправкой в тот момент находились полицейские, которые и пресекли опасные действия пенсионерки. Теперь доверчивой женщине, которая, вероятно, и не подозревала, что её используют всерьёз, грозит уголовное дело по статье о терроризме.

А тем, кто наивно верит телефонным «кукловодам», которые остаются в тени, стоит запомнить: даже если жертва — пожилая женщина, закон она всё равно нарушила. И расплачиваться придётся ей, а не анонимным советчикам из трубки.

Хорошо, что эта история не закончилась взрывом и человеческими жертвами. Но доверчивость пенсионеров порой обходится слишком дорого — и не только им самим.