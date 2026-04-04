В Дагестане в ДТП пострадали четыре человека

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан, в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля BYD. Все пострадавшие с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинские учреждения. Информация о степени тяжести травм и состоянии пострадавших не уточняется.
Прокуратура Каякентского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям участников аварии.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.