В Дагестане в ДТП пострадали четыре человека

В Каякентском районе Дагестана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на федеральной трассе, водитель автомобиля BYD нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser 200.

В Дагестане после столкновения двух иномарок четверо госпитализированы

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан, в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля BYD. Все пострадавшие с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинские учреждения. Информация о степени тяжести травм и состоянии пострадавших не уточняется.

Прокуратура Каякентского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям участников аварии.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.