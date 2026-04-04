Четверо пострадали в массовом ДТП в центре Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту крупного ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла у дома 32 по Воскресенской набережной. 21-летний водитель BMW не соблюдал боковой интервал и столкнулся с попутными Kia и Renault.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после этого водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся с автомобилем Suzuki под управлением 71-летнего мужчины. В результате аварии пострадали четыре человека.

Водитель BMW был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Его 23-летняя пассажирка доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель Suzuki и его 66-летняя супруга также госпитализированы с травмами средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.