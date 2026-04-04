Водитель ВАЗа не уступил дорогу иномарке: двое пострадавших

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения травмы получили 50-летняя женщина-водитель автомобиля Chevrolet, местная жительница, а также 61-летний пассажир ВАЗа. Оба пострадавших госпитализированы. Информация о степени тяжести полученных травм уточняется.
Автоинспекторы установили, что водитель отечественной легковушки имеет стаж вождения 14 лет. За это время мужчина 46 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.