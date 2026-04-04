В Ставропольском крае мужчина погиб под колёсами грузовика

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, мужчина допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В тёмное время суток у пострадавшего отсутствовали световозвращающие элементы. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Водитель большегруза — житель города Михайловска, его стаж вождения составляет 43 года. За последнее время он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются. По факту ДТП проводится проверка.