Таганрожец угнал машину, чтобы согреться

В Таганроге сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль у местного жителя. В отдел полиции №3 обратился 22-летний владелец ВАЗ-2114. Он рассказал, что вечером припарковал машину возле дома, а ночью проснулся от звука работающего двигателя.

В Таганроге мужчина угнал чужую машину, чтобы согреться и покататься

Как сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области, полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Фигурант пояснил, что поздно ночью прогуливался по городу и заметил в тёмном переулке автомобиль, который не был заперт. Ключи находились в замке зажигания.

Мужчина признался, что сначала хотел просто согреться в чужой машине, а затем решил прокатиться. Угнал он транспортное средство без цели хищения, просто ради поездки. Однако его ночная прогулка быстро закончилась — полицейские задержали нарушителя.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращён владельцу.