В Ставропольском крае мужчина погиб под колёсами грузовика

В Красногвардейском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 227-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Водитель грузового тягача с полуприцепом следовал со стороны Ростовской области в направлении краевого центра.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, мужчина допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В тёмное время суток у пострадавшего отсутствовали световозвращающие элементы. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Водитель большегруза — житель города Михайловска, его стаж вождения составляет 43 года. За последнее время он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются. По факту ДТП проводится проверка.