Под Калининградом водитель ГАЗа сбил пешехода на трассе

В Гурьевском районе Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась вечером на 3-м километре автодороги «Калининград — Мамоново-2». 63-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны Мамоново в направлении областного центра, допустил наезд на человека.

Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, пешеход осуществлял движение вдоль проезжей части дороги в попутном направлении. Водитель грузовика не успел среагировать на внезапно появившегося человека.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести его травм не уточняется. Водитель ГАЗа на месте ДТП оказывал помощь пострадавшему до приезда скорой.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

