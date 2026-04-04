Под Калининградом водитель ГАЗа сбил пешехода на трассе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, пешеход осуществлял движение вдоль проезжей части дороги в попутном направлении. Водитель грузовика не успел среагировать на внезапно появившегося человека.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести его травм не уточняется. Водитель ГАЗа на месте ДТП оказывал помощь пострадавшему до приезда скорой.
По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.