В Петербурге иномарка насмерть сбила 6-летнюю девочку

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла у дома 43 по Ирининскому проспекту. 20-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В Петербурге водитель каршеринга сбил двух сестер на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП девочки 6 и 7 лет были госпитализированы. Позже в полицию поступила телефонограмма о том, что младшая из пострадавших — 6-летняя девочка — скончалась от полученных травм. Старшая, 7-летняя, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Водитель каршеринга задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.