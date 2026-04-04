18-летний водитель врезался в ограждение и сгорел заживо

В Свердловской области 18-летний водитель врезался в ограждение плотины и погиб в загоревшейся машине

В городе Михайловске Свердловской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице Кирова в районе дома №2, вблизи плотины.

Анастасия Макарова

Изображение 18-летний водитель врезался в ограждение и сгорел заживо

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, местный житель, двигаясь на участке с ограниченной видимостью и крутым поворотом, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение плотины.

От сильного удара транспортное средство воспламенилось. Водитель не смог выбраться из горящей машины и скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников. Очевидцы вызвали пожарных, но спасти автомобиль не удалось.

Сотрудники ДПС установили, что погибший имел стаж вождения всего семь месяцев. В момент аварии он не использовал ремень безопасности. По факту ДТП проводится расследование. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и МЧС.

