В Ставрополе при выезде со двора ВАЗ столкнулся с иномаркой

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии травмы головы получили две пассажирки иномарки — 33-летняя женщина и десятилетняя девочка. Обе были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Автоинспекторы установили, что виновником ДТП стал 40-летний местный житель. За последние два года он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оба водителя на момент аварии были трезвы.
По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства устанавливаются.