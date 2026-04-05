В Ставрополе при выезде со двора ВАЗ столкнулся с иномаркой

В Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на улице 50 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2111 при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности манёвра и не предоставил преимущество автомобилю Skoda, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии травмы головы получили две пассажирки иномарки — 33-летняя женщина и десятилетняя девочка. Обе были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Автоинспекторы установили, что виновником ДТП стал 40-летний местный житель. За последние два года он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оба водителя на момент аварии были трезвы.

По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства устанавливаются.