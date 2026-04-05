В Питере эвакуатор проехал на красный и протаранил Mercedes с детьми

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту ДТП с участием эвакуатора и легкового автомобиля. Авария произошла у дома 43 по проспекту Просвещения.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31-летний водитель эвакуатора проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 35-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

В результате аварии пострадали четверо детей, находившихся в салоне Mercedes. Шестилетний пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ещё трое несовершеннолетних — дети 7 и 9 лет — доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Примечательно, что, по данным полиции, никто из пострадавших детей не был пристёгнут ремнями безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка. Виновнику ДТП грозит административная ответственность.