В Армавире в ДТП погибли годовалый ребёнок и водитель

В Армавире произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на федеральной автодороге «Кавказ». По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Opel Astra не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Priora. Удар пришёлся в переднюю часть отечественной легковушки.

В Армавире на трассе «Кавказ» в ДТП погибли годовалый ребёнок и мужчина

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, от полученных травм на месте ДТП скончались водитель иномарки и годовалый пассажир отечественного автомобиля. 25-летняя пассажирка Lada с травмами различной степени тяжести была экстренно доставлена в больницу. Информация о её состоянии не уточняется.

По предварительным данным, в момент аварии ребёнок находился на руках у матери на переднем пассажирском сидении. Женщина не была пристегнута ремнём безопасности. Детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работали следственно-оперативная группа и полицейские.