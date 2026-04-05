В Армавире в ДТП погибли годовалый ребёнок и водитель

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, от полученных травм на месте ДТП скончались водитель иномарки и годовалый пассажир отечественного автомобиля. 25-летняя пассажирка Lada с травмами различной степени тяжести была экстренно доставлена в больницу. Информация о её состоянии не уточняется.
По предварительным данным, в момент аварии ребёнок находился на руках у матери на переднем пассажирском сидении. Женщина не была пристегнута ремнём безопасности. Детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работали следственно-оперативная группа и полицейские.