В Ленинградской области водитель насмерть сбил мужчину

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла на 23-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск», вне населённого пункта.

В Ленинградской области автомобиль насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 23-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части. Мужчина 60 лет находился вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель отечественной легковушки, по предварительной информации, не пострадал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.