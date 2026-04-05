В Новосибирске за 160 млн рублей продают советский кабриолет

Как сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс» машина с пробегом 30 тысяч километров находится в частном музее «Галерея времени», где представлена отреставрированная ретро-техника. Всего в Советском Союзе было выпущено менее десяти экземпляров ЗиС-102. Один из таких автомобилей экспонировался на международной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, что делает эту модель ещё более ценной для коллекционеров.
Помимо кабриолета, продавец предлагает чёрный ЗиС-101 1937 года выпуска за 95 миллионов рублей.
В музее пояснили, что решили расстаться с несколькими раритетными автомобилями, чтобы освободить место для новых экспонатов. Какие именно модели появятся в коллекции, пока не сообщается. ЗиС-102 и ЗиС-101 являются одними из самых дорогих лотов в истории отечественной автомобильной ретро-торговли.