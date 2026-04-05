В Тверской области 15-летний подросток на питбайке погиб в ДТП с ВАЗом

В Конаковском муниципальном округе Тверской области сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в деревне Турыгино у дома №86. По предварительным данным, столкнулись питбайк и автомобиль ВАЗ-2109.

В Тверской области водитель сбил подростка на питбайка и скрылся, бросив машину

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в результате столкновения погиб водитель двухколёсного транспортного средства — 15-летний подросток. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель ВАЗ-2109 с места аварии скрылся, бросив свой автомобиль. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности и местонахождения.

На месте работали сотрудники оперативных служб и Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция устанавливает все детали ДТП.