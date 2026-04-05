В Омске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Авария произошла во дворе дома № 8/1 по улице Красный Пахарь. Сообщение о происшествии поступило в полицию.

Во дворе дома в Омске водитель сбил семилетнего мальчика: ребёнок госпитализирован

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, 38-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на 7-летнего мальчика. В результате наезда ребёнок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, информация о степени тяжести полученных травм не уточняется.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.