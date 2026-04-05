В Омске водитель сбил семилетнего мальчика

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, 38-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на 7-летнего мальчика. В результате наезда ребёнок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, информация о степени тяжести полученных травм не уточняется.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.