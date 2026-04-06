Лихача, прокатившегося на заднем колесе мотоцикла, привлекут к ответственности

Как сообщили в ОМВД России по федеральной территории «Сириус», сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга соцсетей оперативно установили личность нарушителя. Экипаж ДПС задержал лихача на Морском бульваре прямо во время очередной рискованной поездки. В отношении жителя «культурной столицы» составили несколько административных протоколов, а мотоцикл изъяли и отправили на спецстоянку. Сам фигурант полностью признал вину и раскаялся — правда, только после того, как его поймали.
Материалы уголовного дела, возбуждённого по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), вместе с обвинительным заключением направлены в суд. Теперь юному «каскадёру» грозит не только штраф, но и реальный срок. А его эффектные видео из соцсетей станут вещественными доказательствами.