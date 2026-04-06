В Сызрани мужчина устроил шоу на проезжей части, подражая герою «Грязных танцев»

В Сызрани неизвестный мужчина решил, что проезжая часть у торгового центра «Океан» на улице Декабристов — отличная сцена для сольного хореографического выступления. Очевидцы, поделившиеся историей с местным телеканалом, до сих пор под впечатлением. Порядка тридцати минут они наблюдали настоящий уличный перфоманс, который едва не закончился трагедией, но, к счастью, обошлось. «Героя» теперь ищет полиция.

Сначала прохожий выкрикивал что-то нечленораздельное — видимо, задавал ритм. Затем пустился в пляс прямо посреди дороги, поднимая клубы придорожной пыли. Танцор явно вдохновлялся образом Джонни Кастла из культового фильма «Грязные танцы» — того самого, которого блестяще сыграл Патрик Суэйзи. Правда, вместо элегантных рок-н-ролльных «па» сызранец использовал энергичные прыжки, а вместо благодарных зрителей его «выступление» под звуки клаксонов оценивали водители встречных машин, которым пришлось объезжать артиста.

Как поделился сызранский портал «КТВ-Луч», «программа» включала вокальное вступление (выкрики), танцевальную часть и финальный выход навстречу потоку автомобилей. Затем уставший «артист» присел на автобусной остановке, вероятно, осмысливая успех «премьеры». К счастью, танцор не пострадал — в отличие от нервов водителей, которые, возможно, до сих пор вспоминают этот сюрреалистический спектакль.

Чем был вызван столь яркий творческий порыв, остаётся загадкой. Возможно, мужчина находился в состоянии эйфории на фоне приёма неизвестных веществ. Полиция, вероятно, уже заинтересовалась новым «звездой» улиц Декабристов. Так что в следующий раз ему лучше выбирать для танцев паркет или пешеходную набережную, а не проезжую часть. Иначе можно не только испортить репутацию танцора, но и получить травмы. И финал мог бы стать не таким комичным.