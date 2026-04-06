Водитель-наркоман спровоцировал ДТП с двухлетним ребёнком: малыш погиб

В Калининградской области завершены следственные действия по факту ДТП, унёсшего жизнь двухлетнего пассажира. Авария произошла 2 апреля в посёлке Железнодорожный Правдинского района на участке «Правдинск — Крылово». 34-летний водитель Kia, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и столкнулся с Volkswagen, который поворачивал налево. В результате удара двухлетний ребёнок, находившийся во второй машине, погиб на месте.

Теперь автомобилист может сесть на 12 лет

Как сообщил портал «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу Калининградской областной прокуратуры, проведённое по требованию надзорного ведомства медицинское освидетельствование показало, что виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Изначально дело было возбуждено по стандартной статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Однако после получения результатов анализов его переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Теперь виновному светит гораздо более суровое наказание, вплоть до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура также добилась заключения обвиняемого под стражу. Мужчине, который сел за руль под воздействием наркотиков и пошёл на смертельно опасный манёвр, предстоит ответить перед судом. А семья погибшего малыша навсегда потеряла ребёнка из-за чужой безответственности.

Эта трагедия — ещё одно напоминание о том, что вождение в изменённом состоянии сознания убивает. И убивает не только самого водителя, но и ни в чём не повинных людей, включая тех, кому еще жить и жить.