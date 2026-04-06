Тюменец решил «наказать» медленного водителя и устроил ДТП

В Тюмени произошло ДТП, которое можно назвать наглядным пособием того, как не стоит решать дорожные споры. Водитель Hyundai разозлился на едущего впереди автомобилиста: по его мнению, он двигался слишком медленно и не пропускал его для обогона. Чтобы «наказать» обидчика, мужчина решил совершить опасный маневр — выехал на встречку через двойную сплошную линию разметки. В результате «кореец» задел идущую по своей полосе «Тойоту», после чего машину «обиженного» отбросило на опору уличного освещения.

Однако в аварии пострадали его собственная жена и трое подростков

В салоне Hyundai находились 42-летняя жена водителя, их 13-летний сын и две 14-летние знакомые сына. Все трое детей и женщина получили травмы и были госпитализированы. Сам виновник, как сообщает тюменское сетевое издание NG72.RU, серьёзно не пострадал.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель признался: его мотивом действительно было желание «наказать» другого участника движения за слишком медленную езду. Манёвр через двойную сплошную уже квалифицирован как грубое нарушение ПДД.

Расследование продолжается. Водителю «корейца» грозит административная ответственность за нарушение правил обгона и создание аварийной ситуации. Кроме того, степень тяжести травм пострадавших может повлечь и уголовное дело.

А ведь достаточно было просто посигналить или вообще забыть об этом инциденте. Но в итоге «чувство справедливости» в стиле «я быстрее — мне и дорогу» обернулось больничными койками для близких.

ГАИ рекомендует сохранять спокойствие на дороге и помнить: агрессия не ускоряет движение, а лишь приближает к трагедии. И через двойную сплошную лучше не ездить даже ради мести.