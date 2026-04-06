Звезда культового сериала с семью детьми попала в ДТП в Лос-Анджелесе

К счастью, как пишет агрегатор «Кино.Mail», серьёзных травм никто не получил. У самой Спеллинг медики обнаружили царапины и сотрясение мозга. Актриса была в сознании и эмоционально рассказывала полиции о случившемся прямо на месте аварии. Дети, по предварительным данным, отделались испугом и лёгкими ушибами. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.
Обстоятельства ДТП выясняются. Полиция устанавливает, кто именно спровоцировал столкновение, и почему второй автомобиль двигался с таким превышением скорости.
Эта история могла закончиться настоящей трагедией, но, к счастью, всё обошлось. Звезда 90-х и её большая семья скоро смогут вернуться домой. А водителю, устроившему гонку, теперь, вероятно, придётся отвечать по всей строгости американских законов.
