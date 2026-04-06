Звезда культового сериала с семью детьми попала в ДТП в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 52-летней актрисы Тори Спеллинг, известной по сериалу «Беверли Хиллс, 90210». Она находилась за рулём своего внедорожника, когда в машину на большой скорости врезался другой автомобиль. В салоне вместе с актрисой находились семеро детей — четверо её собственных и трое их друзей. Все они были доставлены в больницу несколькими машинами скорой помощи.

К счастью, как пишет агрегатор «Кино.Mail», серьёзных травм никто не получил. У самой Спеллинг медики обнаружили царапины и сотрясение мозга. Актриса была в сознании и эмоционально рассказывала полиции о случившемся прямо на месте аварии. Дети, по предварительным данным, отделались испугом и лёгкими ушибами. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

Обстоятельства ДТП выясняются. Полиция устанавливает, кто именно спровоцировал столкновение, и почему второй автомобиль двигался с таким превышением скорости.

Эта история могла закончиться настоящей трагедией, но, к счастью, всё обошлось. Звезда 90-х и её большая семья скоро смогут вернуться домой. А водителю, устроившему гонку, теперь, вероятно, придётся отвечать по всей строгости американских законов.

