Братья-подростки без «прав» купили машину и разбились в ДТП с «Мерседесом»

В Тюмени произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции, 16-летний юноша за рулём автомобиля Daewoo при повороте не уступил дорогу «Мерседесу», который двигался прямо. От удара немецкую иномарку отбросило на опору светофора.

В Daewoo находились два брата — водитель 16 лет и пассажир 17 лет. Оба подростка получили травмы. При этом ремнями безопасности они не пристегнулись.

Со слов водителя, которые передает сетевое издание NG72.RU, он купил этот автомобиль за наличный расчет всего два дня назад. «Прав» у него, разумеется, не было. А мама несовершеннолетних нарушителей позже пояснила полицейским, что даже не знала о существовании у сына машины и уж тем более не подозревала, что дети катаются на ней по городу.

Теперь оба брата в больнице, а их родители — на беседе с инспектором по делам несовершеннолетних. Обстоятельства ДТП выясняются, но уже понятно: юный «гонщик» не только нарушил правила, но и создал угрозу для себя и родственника. Хорошо, что в этой истории никто не погиб. Но такие «покупки» без «прав» и без ведома родителей могут закончиться куда печальнее.

Полиция напоминает: ответственность за действия несовершеннолетних лежит на взрослых. А если взрослые не знают, где их дети и на чём они ездят — это уже серьёзный повод задуматься.