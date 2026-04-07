Водитель минивэна изнасиловал туристку из Украины на Пхукете

На Пхукете полиция задержала 43-летнего водителя минивэна по подозрению в изнасиловании 20-летней гражданки Украины. Инцидент произошёл в понедельник, 6 апреля. Девушка оказалась без доступа к интернету и обратилась к местному жителю за помощью, чтобы связаться со знакомым. Мужчина, известный следствию как Сукан, воспользовался ситуацией: затащил пострадавшую в свой автомобиль и совершил насилие. После этого он высадил её у арендованного дома в районе Кату, где она планировала встретиться с другом.

Происшествие вызвало широкий резонанс, так как именно сейчас на курорте — разгар туристического сезона, и вопросы безопасности гостей острова стоят особенно остро. Девушка не могла оперативно вызвать помощь из-за отсутствия мобильного интернета, что вынудило её искать доступ к сети на улице, где она и столкнулась со злоумышленником. Задержанный не только признал вину, но и провалил тест на наркотики, что может значительно усугубить его положение в суде.

Как удалось выяснить порталу «Турпром», подозреваемый переехал на Пхукет из провинции Пхангнга для работы водителем. Полиция готовит обвинительное заключение. По тайскому законодательству, за подобные преступления грозит тюремное заключение на срок от 4 до 20 лет и штраф от 81 000 до 405 000 бат (примерно 205 000 — 1 025 000 рублей).

Этот случай стал очередным звеном в череде тревожных инцидентов с участием водителей общественного транспорта в Таиланде: в феврале в Бангкоке таксист напал на нетрезвую пассажирку, а в марте двоих мототаксистов обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Власти обещают усилить контроль за перевозчиками.