Менеджер такси воровал деньги у водителей: пострадали более 100 человек

Кировский районный суд Омска принял к производству уголовное дело в отношении 34-летней бывшей сотрудницы службы такси. Следователи вменяют ей 101 преступление по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и части 3 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, с ноября 2024 года по май 2025 года женщина, будучи менеджером по работе с водителями, использовала доступ к специальной компьютерной программе. Изменяя в системе номера телефонов и банковских карт водителей на свои, она через чат-бот в мессенджере выводила деньги организации на личный счёт.

Подозрительные операции выявила служба безопасности компании и передала информацию в полицию. В результате расследования установили, что пострадал 101 водитель, а общая сумма ущерба составила 652 тысячи рублей. Следователи собрали доказательную базу, опросили свидетелей, изучили результаты экспертиз. Вина фигурантки доказана полностью. Максимальное наказание, которое ей грозит — шесть лет лишения свободы. Теперь дело рассмотрит суд.

