15-летний питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре

В Краснодаре полиция установила несовершеннолетнего, который устроил конфликт с автомобилистом и открыл стрельбу. Как сообщили в пресс-службе местного УМВД России, вооружённым водителем электрического питбайка оказался 15-летний подросток. Инцидент произошёл после того, как водитель машины сделал ему замечание за опасные трюки на дороге — тот вставал на заднее колесо.

По данным полиции, на которые ссылается портал «Кубанские новости», юный «ковбой» неадекватно отреагировал на замечание двигающегося рядом автомобилиста. Подросток потребовал, чтобы водитель остановился, достал из сумки предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать. В ответ тот распылил газовый баллончик в лицо нападавшему. Но несмотря на это, подросток произвёл несколько выстрелов в заднее и боковое стекло машины, после чего скрылся на своем байке прямо по тротуару.

Пострадавший после инцидента в полицию не обращался, однако сотрудники Госавтоинспекции совместно с отделом по делам несовершеннолетних самостоятельно нашли нарушителя. У подростка изъяли пусковое устройство для подачи сигналов (предположительно, сигнальный пистолет). А в отношении его матери составили административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему «прав». Ей грозит штраф 30 тысяч рублей.

Самому юному «стрелку» теперь грозит постановка на профилактический учёт, а также правовая оценка его действий в рамках доследственной проверки. Полиция выясняет, где подросток взял оружие и почему родители не контролировали его опасные увлечения.

Хорошо, что в этой истории никто из людей не пострадал. Но стрельба на дороге из-за замечания — это уже не хулиганство, а прямая угроза жизни.