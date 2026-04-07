В ДТП с LADA Granta 70-летнего пенсионера пострадали 4 женщины и мальчик

В Самарской области произошло ДТП на загородной трассе, травмы различного характера получили пять человек. Как сообщили в региональном управлении МВД, аварию устроил 70-летний водитель LADA Granta. На 21-м километре дороги Самара — Большая Глушица пожилой автомобилист потерял управление, вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате пострадали все пассажиры отечественной «легковушки»: 11-летний мальчик и женщины 37, 38, 43 и 65 лет. К счастью, как сообщает сызранский портал «КТВ-Луч», обошлось без госпитализации — после осмотра врачи рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение.

Полиция уже установила, что водитель нарушил правила перевозки детей — как именно, не уточняется. Но, судя по количеству пассажиров (обычная LADA Granta рассчитана на пятерых седоков с учетом водителя), можно предположить, что мальчика усадили не в специальное кресло, а на колени кого-то из взрослых.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, бригады скорой помощи и пожарные-спасатели. Теперь пожилому водителю предстоит ответить за нарушение ПДД, повлёкшее травмирование людей. Хорошо, что никто не погиб — такая авария могла стать фатальной для пассажиров, если бы машина опрокинулась на большей скорости. Вечерняя трасса, пожилой возраст рулевого и дети в салоне — сочетание, которое не прощает ошибок.