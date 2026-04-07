Рабочему не выплатили зарплату, и он поджёг сигаретой две иномарки заказчика

В Самарской области рабочий решил радикально разобраться с заказчиком, который отказался платить за выполненные строительные работы. Мужчина пришёл к дому последнего, облил бензином стоящий у дома Geely GS и поджёг его с помощью сигареты. Пламя быстро перекинулось на припаркованный рядом Vortex Tingo.

В результате оба транспортных средства получили термические повреждения. Как сообщает портал «КТВ-Луч», общая сумма ущерба оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Вычислить поджигателя помогла система видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, совершённом путём поджога и повлёкшем значительный ущерб. Теперь рабочему, который вместо того, чтобы решать спор через суд или переговоры, предпочёл огненную расправу, грозит серьёзное наказание — вплоть до лишения свободы.

Заказчик же, не заплативший за труд, возможно, тоже понесёт ответственность, но уже в рамках гражданско-правовых отношений. Однако его машины сгорели, а это — ощутимая потеря. Так что оба участника конфликта оказались в проигрыше. А мораль проста: прежде чем покушаться на чужое имущество, стоит подумать о последствиях — видеокамеры нынче везде.