Водитель прокатил пассажиров на дверях машины по Казани

В центре столицы Республики Татарстан произошёл необычный, но весьма опасный инцидент. 7 апреля у стен Казанского кремля внимание полиции привлёк водитель легкового автомобиля. Молодой человек не просто нарушал правила — он устроил аттракцион: его пассажиры сидели не в салоне, а на дверях машины, высунувшись наружу. Вдобавок лобовое стекло легковушки было практически полностью закрыто флагом одной из стран ближнего зарубежья, что серьёзно ограничивало обзор.

За «эффектный» вояж у Кремля инспекторы составили шесть протоколов

Как выяснил сетевой ресурс телеканала «Рен ТВ», нарушителем оказался 20-летний юноша. Автоинспекторы составили в отношении него сразу шесть административных протоколов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Также установлены личности четверых несовершеннолетних пассажиров. Теперь родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Молодой водитель, решивший устроить опасное «шоу» у главной достопримечательности города, ответит по всей строгости российских законов. Хорошо, что в этом «цирке» никто не выпал из машины и не оказался под колёсами. Но сам факт — закрытое стекло флагом и пассажиры на дверях — говорит о полном пренебрежении безопасностью.

