Водитель прокатил пассажиров на дверях машины по Казани

Как выяснил сетевой ресурс телеканала «Рен ТВ», нарушителем оказался 20-летний юноша. Автоинспекторы составили в отношении него сразу шесть административных протоколов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Также установлены личности четверых несовершеннолетних пассажиров. Теперь родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Молодой водитель, решивший устроить опасное «шоу» у главной достопримечательности города, ответит по всей строгости российских законов. Хорошо, что в этом «цирке» никто не выпал из машины и не оказался под колёсами. Но сам факт — закрытое стекло флагом и пассажиры на дверях — говорит о полном пренебрежении безопасностью.
Недавно портал «АвтоВзгляд» писал про то, как в столице Казахстана 14-летний подросток разъезжал по улицам Астаны за рулём Tesla, грубо пренебрегая Правилами дорожного движения.