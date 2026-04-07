Водитель прокатил пассажиров на дверях машины по Казани

За «эффектный» вояж у Кремля инспекторы составили шесть протоколов

В центре столицы Республики Татарстан произошёл необычный, но весьма опасный инцидент. 7 апреля у стен Казанского кремля внимание полиции привлёк водитель легкового автомобиля. Молодой человек не просто нарушал правила — он устроил аттракцион: его пассажиры сидели не в салоне, а на дверях машины, высунувшись наружу. Вдобавок лобовое стекло легковушки было практически полностью закрыто флагом одной из стран ближнего зарубежья, что серьёзно ограничивало обзор.

Автор
Татьяна Бибикова

Как выяснил сетевой ресурс телеканала «Рен ТВ», нарушителем оказался 20-летний юноша. Автоинспекторы составили в отношении него сразу шесть административных протоколов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Также установлены личности четверых несовершеннолетних пассажиров. Теперь родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Молодой водитель, решивший устроить опасное «шоу» у главной достопримечательности города, ответит по всей строгости российских законов. Хорошо, что в этом «цирке» никто не выпал из машины и не оказался под колёсами. Но сам факт — закрытое стекло флагом и пассажиры на дверях — говорит о полном пренебрежении безопасностью.

Недавно портал «АвтоВзгляд» писал про то, как в столице Казахстана 14-летний подросток разъезжал по улицам Астаны за рулём Tesla, грубо пренебрегая Правилами дорожного движения.

